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14:04, 5 июля 2025Силовые структуры

Российский подросток пострадал в массовой драке со стрельбой

В Красноярске в массовой драке со стрельбой пострадал подросток, возбуждено дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой между молодыми людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия») УК РФ. По версии следствия, вечером 3 июля около кафе между компаниями началась потасовка, во время которой один из ее участников достал сигнальный пистолет.

В результате выстрела пострадал 17-летний подросток. Угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде предъявили обвинение мужчине, который ударил мальчика ножом.

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