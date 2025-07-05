Российский подросток пострадал в массовой драке со стрельбой

В Красноярске в массовой драке со стрельбой пострадал подросток, возбуждено дело

В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой между молодыми людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия») УК РФ. По версии следствия, вечером 3 июля около кафе между компаниями началась потасовка, во время которой один из ее участников достал сигнальный пистолет.

В результате выстрела пострадал 17-летний подросток. Угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде предъявили обвинение мужчине, который ударил мальчика ножом.

