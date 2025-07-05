Напавшему на мальчика в Сергиевом Посаде мужчине предъявили обвинение

СК: Ударившему ножом мальчика в Сергиевом Посаде предъявили обвинение

Мужчине, напавшему на мальчика в Сергиевом Посаде, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Как отмечают представители ведомства, уголовное дело на мужчину, ударившего ребенка ножом, возбуждено по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Во дворе многоквартирного дома в городе Сергиев-Посад мужчина нанес удар ножом в шею 9-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в Следственном комитете.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. По делу уже назначены судебные экспертизы, в частности психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и биологическая. В качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос.

Как стало известно ранее, в момент инцидента ребенок находился на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда к нему сзади подошел неизвестный. От полиции мужчина впоследствии прятался в квартире, откуда его увезли на допрос. По предварительным данным, у 35-летнего нападавшего диагностирована шизофрения.