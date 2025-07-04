Неизвестный ударил ребенка ножом в шею в российском дворе

В Сергиевом Посаде неизвестный подошел к ребенку во дворе и пырнул его ножом

Неизвестный мужчина подошел к девятилетнему ребенку в Сергиевом Посаде и ударил его ножом в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Мальчик получил ранение шеи, его оперируют. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетнего.

По версии следствия, все произошло 4 июля. Ребенок находился на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда к нему сзади подошел неизвестный. Как уточняет Baza, на вид злоумышленнику было около 50 лет.

Сейчас сотрудники полиции, предварительно, установили квартиру, где он может скрываться. Они готовятся к штурму.

Ранее в Нальчике двое мужчин с ножом напали на сотрудников полиции. Одного из силовиков доставили в больницу с тяжелым ранением.