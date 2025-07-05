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14:02, 5 июля 2025Экономика

В Подмосковье предприниматель в знак правосудия залил фекалиями салон красоты и два бара

В Подмосковье предприниматель из-за хамства залил фекалиями два бара
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Подмосковье, Пущине предприниматель Павел Мазурик залил фекалиями два бара и салон красоты, сославшись, что совершает акт правосудия. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

В частности, хозяин клубничной фермы объяснил, что в одном из баров его избили, а в другом тот подвергся хамству и был грубо выгнан. Он также добавил, что в салоне красоты ему отказали в обслуживании из-за опоздания.

«В парикмахерской я, конечно, извинился. Оказалось, что владелец мой знакомый. Я привез им много клубники, перед девчонками извинился. Теперь у них самый вежливый персонал, самый вежливый в городе. В других местах персонал стал более вежливый. Я не говорю, что это сделал я, потому что доказательств этому нет. Но эта история с моей руки», — указал бизнесмен.

Мазурик также добавил, что оплатил все штрафы и признал со своей стороны вину. Он призвал персонал быть вежливым, чтобы подобное не происходило.

Известная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что купила пакет кала для специальной процедуры. В частности, она объяснила, что вместе со съемочной группой программы «Новый Ревизорро» на канале «Пятница!» проверяла клиники, которые предлагают провести трансплантацию фекальной микробиоты — процедуру, которую используют, чтобы восстановить микрофлору кишечника. Во время этой процедуры фекальный материал здорового человека помещают в кишечник пациента.

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