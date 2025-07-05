Мерца призвали хотя бы поговорить с Путиным

АдГ призвала Мерца хотя бы поговорить с Путиным по телефону

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца хотя бы по телефону поговорить с президентом России Владимиром Путиным для восстановления двусторонних отношений. Об этом заявил сопредседатель правопопулистской силы Тино Хрупалла в ходе пресс-конференции.

«Мы настоятельно призываем Фридриха Мерца провести, наконец, переговоры с Владимиром Путиным хотя бы по телефону и прийти к согласованному решению», — отметил политик.

Хрупалла подчеркнул, что подобные меры позволили бы в будущем урегулировать ситуацию вокруг конфликта на Украине.

19 июня Путин допустил, что ответит на звонок Мерца. При этом глава государства подчеркнул, что инициатива о возобновлении контактов должна идти с европейской стороны, потому что именно там решили их прекратить.