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00:07, 19 июня 2025Мир

Путин допустил разговор с Мерцем

Путин: Если Мерц решит позвонить, то мы не откажемся от контактов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил, что ответит на звонок канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию ведет РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что инициатива о возобновлении контактов должна идти с европейской стороны, потому что именно там решили их прекратить.

Ранее Мерц заявил, что на ближайшем саммите Европейского союза может быть принято решение о введении новых санкций против России. Он также подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно «усадить Москву за стол переговоров», оказав на нее давление.

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