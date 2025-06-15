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17:40, 15 июня 2025Мир

Канцлер Германии рассказал о планах по новым антироссийским санкциям

Канцлер ФРГ Мерц допустил, что на саммите ЕС примут решение о санкциях против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 июня может быть принято решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует ТАСС.

«Мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции», — сказал бундесканцлер. Он подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно «усадить Москву за стол переговоров», оказав на нее давление.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предложил в рамках усиления антироссийских санкций ограничить перемещение дипломатов из РФ по странам ЕС.

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