Билли Айлиш раскрыла секрет получившего «Грэмми» альбома

Американская певица Билли Айлиш раскрыла секрет создания дебютной пластинки When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, получившей премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Ее слова передает Los Angeles Times.

«Мы делали этот альбом в нашей спальне, в доме, где мы росли», — призналась восемнадцатилетняя исполнительница.

Брат и продюсер Айлиш Финнеас О'Коннелл, вместе с которым она создавала альбом, отметил, что в работе над релизом ему помогла музыка, которую тот слушал в подростковом возрасте.

Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти номинациях, включая четыре главные: «Лучшая песня», «Лучшая запись», «Альбом года» и «Лучший новый музыкант». В последний раз такое количество наград в главных категориях удалось собрать Кристоферу Кроссу в 1981 году. В общей сложности певица была представлена в шести номинациях.

