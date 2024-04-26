В МВД рассказали о нацеленной на ветеранов мошеннической схеме ко Дню Победы

МВД предупредило ветеранов о мошеннической схеме ко Дню Победы

В МВД рассказали о нацеленной на ветеранов Великой Отечественной войны мошеннической схеме ко Дню Победы. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, злоумышленники создают специальные сайты, где всем ветеранам обещают единовременные выплаты, сумма которых варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. Единственное требование — оплата комиссии, для которой аферисты требуют ввести данные банковских карт пенсионеров.

25 марта о мошеннической схеме уже предупреждала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.