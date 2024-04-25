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07:00, 25 апреля 2024Россия

В Госдуме высказались о новой схеме мошенников к 9 Мая для обмана пенсионеров

Депутат Бессараб предостерегла пенсионеров от звонков мошенников к 9 Мая

Фото: РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предостерегла пенсионеров от фальшивых выплат мошенников к 9 Мая. Новую схему аферистов она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».

«На 9 Мая все полагающиеся выплаты производятся без каких-либо дополнительных звонков в проактивном режиме. То есть гражданину приходит на его счет. Никакой обратной реакции, например, позвонили, сказали там сдачу отдать или еще что-то, какие-то деньги перекинуть, какой-то код сказать — ничего подобного делать не надо», — высказалась депутат.

Самое важное, что нужно запомнить: никто не будет из социального фонда звонить с тем, чтобы узнать номер карты, номер кода, еще какие-то личные персональные данные

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб напомнила, что ни в коем случае нельзя поддаваться на просьбы мошенников назвать код, рассказать дополнительно свои персональные данные и так далее.

«Если у вас спрашивают номер счета, номер карты, можете сразу положить трубку и выяснять дальше, если у вас есть такое желание, через личный кабинет портала Госуслуги или через владеющих более современными технологиями родственников. Не вступайте в разговор», — заключила она.

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Ранее ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров сообщил изданию kp.ru, что в России в преддверии Дня Победы мошенники запустили новую схему по выманиванию денег у пожилых людей. Он добавил, что она основана на обещании денежных выплат, приуроченных к празднику.

В преддверии праздника 9 Мая Народный фронт открыл общероссийский сбор «За Победу!». Помощь россиян нужна, чтобы поздравить бойцов на линии боевого соприкосновения с праздником и передать технику, которая поможет им сражаться и побеждать.

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      Алена Шевченко
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