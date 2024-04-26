В США указали на тотальную слежку России за поставками для Украины

Экс-офицер Риттер: армия России отслеживает все поставки оружия на Украину

Армия России уже эффективно отслеживает все западное оружие, которое поступает на Украину в рамках поставок военной помощи, рано или поздно оно будет уничтожено. С таким мнением выступил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты армии США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

«Только небольшое количество этой [западной] военной помощи дойдет до Вооруженных сил Украины на передовой. Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта», — отметил бывший военный.

Риттер подчеркнул, что у западных союзников Киева «нет чудо-оружия», которое бы могло позволить Украине победить.

Ранее стало известно, что США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов на фоне утверждения законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. Предполагается, что в него войдут боеприпасы для ракетных комплексов Stinger, а также снаряды для системы HIMARS.