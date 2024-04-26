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11:19, 26 апреля 2024Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию оценила пропуск Игр в Париже

Фехтовальщица Великая: о пропуске Игр нужно спрашивать руководство
Софья Великая

Софья Великая. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оценила пропуск летних Игр в Париже в 2024 году. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я действующий спортсмен, у меня есть собственный график, на котором я акцентирую внимание. Если бы у меня была возможность, и я сама решила не ехать на Олимпиаду, наверное, мне было бы что ответить. А так все вопросы к руководителям», — заявила Великая.

25 апреля стало известно, что российские фехтовальщики отказались от поездки на Олимпийские игры в Париж. Софья Великая не могла попасть туда из-за того, что является представителем общества ЦСКА. Один из пунктов Международного олимпийского комитета гласит, что таким спортсменам запрещено на данный момент участвовать в Играх.

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира.

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      Илья Костин
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