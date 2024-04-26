Российские компании стали охотнее брать на работу инвалидов

Число вакансий для людей с инвалидностью в России выросло на 45 процентов

Российские компании в 2024 году стали охотнее брать на работу людей с инвалидностью — число вакансий для таких граждан выросло на 45 процентов. Об этом со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru пишут «Известия».

К апрелю количество предложений о работе для инвалидов составило 90,7 тысячи, уточнили в компании. Сервис отметил, что наиболее востребованы такие соискатели на позициях операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. За первые четыре месяца года зарплатные предложения для таких кандидатов увеличились в среднем по стране на 28 процентов, до 72,2 тысячи рублей, подсчитали в hh.ru.

Директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева рассказала, что из общего числа вакансий для россиян с инвалидностью доступны 5,6 процента предложений. В основном это так называемая «работа без опыта» (27 процентов), также бизнес часто готов брать инвалидов на позиции в сфере бизнес-услуг, транспорта и логистики.

Среди предложений о стажировках доля доступных для людей с инвалидностью достигает 15 процентов, добавила эксперт. При этом наиболее заметный рост числа вакансий для таких граждан зафиксирован в отраслях IT и интернета, маркетинга и рекламы, а также финансов, заявила Артемьева.

Бизнес стремится создавать условия для работы инвалидов, рассказывают работодатели. В пресс-службе «Юнирест» (управляет ресторанами Rostic’s и KFC) рассказали, что в компании работают слабослышащие сотрудники, которые хорошо адаптируются и вливаются в команду. Трудоустроены такие россияне в службе доставки «Курьерист».

Директор по управлению персоналом «Юнилевер Русь» Татьяна Сорокина отмечает, что в России постепенно снижается количество стереотипов относительно людей с инвалидностью. Она рассказала, что за прошлый год в компании стало на 38 процентов больше таких работников, и их число продолжит расти. Сорокина подчеркнула, что при найме инвалидов в приоритете компании также, как и в случае остальных кандидатов, профессиональные компетенции и навыки соискателя.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в ближайшие годы страну ждет дефицит кадров и квалификаций. По словам главы государства, ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не решит стоящую перед Россией проблему нехватки работников.