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15:49, 25 апреля 2024Экономика

Путин предупредил о дефиците работников в России

Президент Путин: в России в ближайшие годы ожидается дефицит кадров

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин предупредил, что страну ждет дефицит кадров в ближайшие годы. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его цитирует РИА Новости.

«По оценкам экспертов в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций», — констатировал Путин. Он добавил, что подобный разрыв нельзя будет восполнить за счет трудовых мигрантов.

Путин подчеркнул, что ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не решит стоящую перед Россией проблему дефицита работников.

Ранее Путин называл альтернативу завозу рабочей силы из-за рубежа. По его мнению, России нужно повышать производительность труда. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла дефицит кадров главной угрозой российской экономике, которая ограничивает ее рост и провоцирует гонку зарплат, не обеспеченных ростом производительности труда.

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      Варвара Кошечкина
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