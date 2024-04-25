Путин предупредил о дефиците работников в России

Президент Путин: в России в ближайшие годы ожидается дефицит кадров

Президент России Владимир Путин предупредил, что страну ждет дефицит кадров в ближайшие годы. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его цитирует РИА Новости.

«По оценкам экспертов в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций», — констатировал Путин. Он добавил, что подобный разрыв нельзя будет восполнить за счет трудовых мигрантов.

Путин подчеркнул, что ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не решит стоящую перед Россией проблему дефицита работников.

Ранее Путин называл альтернативу завозу рабочей силы из-за рубежа. По его мнению, России нужно повышать производительность труда. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла дефицит кадров главной угрозой российской экономике, которая ограничивает ее рост и провоцирует гонку зарплат, не обеспеченных ростом производительности труда.