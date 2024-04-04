Путин назвал альтернативу завозу рабочей силы из-за рубежа

Путин заявил о выборе между завозом мигрантов и ростом производительности труда

России для дальнейшего развития необходимо либо завозить из-за рубежа трудовых мигрантов, либо повышать производительность труда, другого выбора нет. Об этом на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Демографические вызовы таковы, что в ближайшие годы Россия не сможет уйти от высокой потребности или даже дефицита рабочей силы. «Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», — подчеркнул он.

Глава государства назвал критически важным модернизацию промышленности, АПК, сферы услуг, многих других отраслей экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что в 2023 году отток кадров из сельского хозяйства составил около 200 тысяч работников, или 3,2 процента от их суммарной численности. До этого министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что к середине марта дефицит сотрудников в его отрасли достиг миллиона человек.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла дефицит кадров главной угрозой российской экономике, которая ограничивает ее рост и провоцирует гонку зарплат, не обеспеченных ростом производительности труда.