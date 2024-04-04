Еще одна отрасль в России столкнулась с оттоком кадров

Первый замглавы Минсельхоза Лут: отток кадров в АПК составил 3,2 % в 2023 году

В 2023 году отток кадров из российского агропромышленного комплекса (АПК) составил около 200 тысяч работников, или 3,2 процента от суммарной численности человек, задействованных в этой отрасли. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

В начале прошлого года суммарная численность работников российского АПК оценивалась в чуть больше 6 миллионов человек. Подобный показатель фиксировался на протяжении последних нескольких лет. Однако в 2023 году отрасль столкнулась с массовым оттоком кадров, пояснила первый замглавы Минсельхоза.

Несмотря на это, за последние десять лет российский АПК продемонстрировал значительные темпы роста производительности труда. Подобную тенденцию необходимо сохранить в среднесрочной перспективе, заявила она. «В ближайшие шесть лет этот показатель в отрасли должен ежегодно составлять в среднем около 2 процента», — заключила Лут.

Ранее об обострении кадрового голода заявили и в российском строительном секторе. Так, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин посетовал, что к середине марта дефицит сотрудников в этой отрасли составил 1 миллион специалистов. При этом речь шла о нехватке сотрудников разных специальностей.