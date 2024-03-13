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11:51, 13 марта 2024Экономика

В России заявили о нехватке работников еще в одной отрасли

Глава Минстроя Файзуллин: стройотрасли не хватает 1 миллиона специалистов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В настоящее время российской строительной отрасли не хватает около одного миллиона специалистов. О дефиците кадров еще в одном секторе национальной экономики заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил министр, речь идет о нехватке работников разных специальностей. «Сегодня специалисты нам нужны во всех сферах», — заявил Файзуллин в ходе выступления на форуме «Молодой специалист — строитель будущего» в Манеже.

Глава Минстроя также напомнил, что на данный момент в строительной отрасли насчитывается около 500 профессий. Нехватка работников наблюдается в области экономики городов и градостроительного проектирования. Востребованность подобных специалистов обусловлена необходимостью в сжатые сроки разработать 200 мастер-планов российских городов, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справиться с кадровым дефицитом на отечественном рынке труда в ближайшие годы не удастся. Рассчитывать в этом вопросе на более активное привлечение мигрантов также не приходится. Как отметил Путин, подобных рабочих в стране по сравнению с другими государствами не так много — в России они составляют лишь 3,7 процента от общего числа работников.

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      Анатолий Акулов
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