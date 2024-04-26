В Германии предложили тайно поставить ВСУ ракеты Taurus

Военный эксперт Ланге предложил тайно поставить ВСУ ракеты Taurus

Германия может тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге на своей странице в социальной сети X.

«Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!» — написал аналитик.

Ланге также сослался на недавние тайные поставки американских дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). По его словам, Берлин должен последовать примеру Вашингтона.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Дополнительно отмечается, что Вашингтон включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов.