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11:11, 26 апреля 2024Россия

Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут повлечь катастрофические последствия

Фото: Stringer / Reuters

Продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут повлечь катастрофические последствия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что атаки Украины на ЗАЭС вызывают тревогу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о росте числа атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, российские военные фиксировали и подавляли до 100 беспилотников в неделю. Дипломат добавил, что Россия регулярно информирует об этом секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН.

В свою очередь, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 апреля заявил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют призывы мирового сообщества не допустить ядерную аварию. По его словам, ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. В пример он привел попадание снаряда по куполу энергоблока станции 7 апреля.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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