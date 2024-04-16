Стало известно о росте числа атак на Запорожскую АЭС

Небензя: за последние месяцы атаки ВСУ на ЗАЭС интенсифицировались

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует о росте числа обстрелов МАГАТЭ, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотнников в неделю. Он указал, что Россия регулярно информировала и продолжает информировать Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этом.

5 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работа станции в результате атаки не была нарушена, критически важные объекты инфраструктуры не повреждены.