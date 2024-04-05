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18:17, 5 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС. Что известно о повреждениях?

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Известно, что работа станции в результате атаки не нарушена, критически важные объекты инфраструктуры не повреждены. Удар пришелся на грузовой порт и азотно-кислородную станцию номер два. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что эти удары могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции.

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры недопустимо», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру на Запорожской АЭС

14 марта ВСУ атаковали станцию с помощью безоболочного взрывного устройства, которое сбросили в районе забора, закрывающего баки с дизельным топливом.

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Если бы удар пришелся на эти баки, последствия могли быть критическими, заявили в пресс-службе ЗАЭС.

Представители станции также уточнили, что недавно провели ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты агентства были осведомлены о данном обстреле и возможных последствиях такого рода атак.

В МАГАТЭ оценили безопасность на ЗАЭС

После обстрела критически важных объектов инфраструктуры со стороны ВСУ эксперты МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС. Сообщается, что специалисты в ходе последних осмотров станции не нашли проблем с ядерной безопасностью. Никаких утечек жидкостей за последнее время обнаружено не было.

Однако эксперты отметили, что на той неделе в марте взрывы недалеко от ЗАЭС были слышны ежедневно. Также на станции тогда сработал сигнал воздушной тревоги.

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Ситуацией на ЗАЭС после мартовской атаки ВСУ обеспокоились и в ООН. «Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасности. Не хочется даже представлять, что может произойти», — заявлял тогда официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что все блоки станции остановлены

В настоящий момент все блоки атомной станции отключены. 4 апреля в пресс-службе ЗАЭС сообщили также об остановке одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1».

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — сообщили представители ЗАЭС.

Россия призвала МАГАТЭ фиксировать все удары ВСУ по ЗАЭС. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, атака украинских беспилотников на объекты ЗАЭС может повлечь за собой повреждения критически важной инфраструктуры.

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      Маргарита Миронова
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