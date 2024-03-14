«Мы вам тут устроим кузькину мать». ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. В России увидели в этом предупреждение

ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, упало в пяти метрах от забора, за которым находится топливохранилище.

Представители станции рассказали о сброшенном ВСУ безоболочном взрывном устройстве. Это тип устройства, которое не оставляет осколков: взрывчатку заматывают в фольгу и сбрасывают на объект. На месте взрыва образовалась небольшая воронка.

Мы склонны рассматривать все произошедшее как некое такое предупреждение: смотрите у нас, мы вам тут устроим кузькину мать в случае чего Юрий Черничук директор Запорожской АЭС

Директор ЗАЭС рассказал о последствиях удара

При атаке дрона ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции никто не пострадал. О последствиях удара рассказал директор станции Юрий Черничук. «К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали», — сообщил он.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Черничук также рассказал о значении объектов, по которым целился украинский боевой дрон. По словам эксперта, взрывчатка упала рядом со складом дизельного топлива, которое применяют и для обеспечения работы аварийных дизельных генераторов.

«Весьма чувствительная локация. Разрушение этих баков или утечка топлива может привести, помимо пожара, еще и к значительному сокращению запасов дизельного топлива. Соответственно, аварийная готовность будет снижена», — объяснил Черничук.

За несколько дней до атаки на ЗАЭС произошла ротация экспертов МАГАТЭ

В официальном Telegram-канале ЗАЭС опубликовали сообщение после атаки ВСУ на объекты. В материале отмечается, что «буквально на днях» на ЗАЭС произошло ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями подобных атак», — говорится в сообщении.

«Подобные атаки недопустимы. На это указывает и МАГАТЭ в своих заявлениях. Но, несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

8 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью ЗАЭС шаткой. Он подчеркнул важность предотвращения возможной ядерной катастрофы.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Украина регулярно предпринимает попытки атаковать российские атомные электростанции. По его словам, больше всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской АЭС. В том числе Ульянов сообщал о неспокойной обстановке в районе ЗАЭС.