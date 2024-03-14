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10:44, 14 марта 2024Бывший СССР

Директор Запорожской АЭС рассказал о последствиях удара ВСУ по станции

Директор Запорожской АЭС Черничук: при атаке дрона ВСУ никто не пострадал
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) никто не пострадал. О последствиях удара рассказал директор станции Юрий Черничук, передает ТАСС.

«К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали», — сообщил он.

Утром 14 марта ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Представители станции рассказали о сброшенном ВСУ безоболочном взрывном устройстве в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Украина регулярно предпринимает попытки атаковать российские атомные электростанции. По его словам, больше всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской АЭС.

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      Алевтина Запольская
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