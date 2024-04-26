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11:09, 26 апреля 2024Силовые структуры

В России задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат

ФСБ задержала в Волжском двух членов проукраинской NS/WP, они планировали теракт

Кадр: ФСБ РФ

В городе Волжский Волгоградской области ФСБ задержала двоих членов ячейки запрещенной в России и признанной экстремисткой проукраинской организации National-Socialism/White Power (NS/WP). Они готовили резонансный теракт.

17-летние подростки признались, что установили связь с главарями NS/WP на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание.

Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также, уже позже, он нам дал пистолет под переделку

задержанный член NS/WP

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что члены группировки нацелились на один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

Кадр: ФСБ РФ

Также установлено, что с марта по ноябрь 2023 года задержанные совершили несколько акций, повредив 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации на Украине, а также автомобилей, принадлежащих выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. У задержанных провели обыски. Силовики изъяли основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации.

У задержанных сторонников неонацистов нашли таблицу с расценками на диверсии

Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные ФСБ, силовики нашли в компьютере одного из задержанных таблицу с предлагаемыми расценками на диверсии на территории России. Так, разведка стратегического объекта стоила от 100 долларов, слежка — от 100 долларов, диверсия на железной дороге, ЛЭП — от 500 долларов, поджог релейного шкафа — от 200 долларов, поджог военкомата — от 1000 долларов, поджог автомобиля — 300 долларов, поджог частного дома — 500 долларов.

Также предлагался процент от «гонорара» завербованного участника диверсий.

Кадр: ФСБ РФ

В Госдуме рассказали о попытках ВСУ вербовать детей

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что украинская сторона занимается вербовкой несовершеннолетних для атак на российские позиции и мирных жителей. По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются достигать своих целей руками детей. «Вербуют несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск», — сказала депутат.

Для привлечения детей к диверсиям существуют лагеря подготовки. Часто они меняют свое местоположение, поскольку ВСУ скрывают факты использования детей в своих карательных операциях. Например, наши бойцы находили лагерь «Лесная сказка» на освобожденных территориях ЛНР

Анна Кузнецовасопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказывал, что единой технологии вербовки россиян украинскими спецслужбами нет, в каждом случае применяются индивидуальные способы. Кого-то привлекают на материальной основе, кого-то — на идейно-политической, компрометирующей. Человек может и сам выйти на спецслужбы, отметил генерал. Кроме того, по словам Михайлова, украинские спецслужбы располагают большой базой россиян, имеющих контакты с Украиной.

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      Алина Гончарова
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