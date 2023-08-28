Вице-спикер Госдумы Кузнецова: ВСУ вербуют детей для достижения своих целей

Украинская сторона занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям. Об этом в Telegram-канале сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются достигать своих целей руками детей. «Вербуют несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск», — отметила она. Таким образом украинские войска наносят удар по позициям Вооруженных сил (ВС) России и мирным жителям.

Кузнецова сообщила, что ВСУ организовали лагеря подготовки детей, например «Лесная сказка» в Луганской народной республике (ЛНР). «Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений», — указала она.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал, что изменение в образе жизни, резкое появление страсти к спорту и туризму, нелюдимость, приток денег могут говорить о том, что россиянин попал под влияние Киева и готов вступить в ряды ВСУ.