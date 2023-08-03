Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:01, 3 августа 2023Силовые структуры

Подполковник МВД раскрыл признаки вербовки в ВСУ

Подполковник МВД Иванников: Киев вербует в ВСУ одиноких и нелюдимых россиян

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Глава благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с Ura.ru раскрыл признаки вербовки человека в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По его словам, изменение в образе жизни, резкое появление страсти к спорту и туризму, нелюдимость, приток денег могут говорить о том, что россиянин попал под влияние Киева и готов вступить в ряды ВСУ. «В большинстве случаев Служба безопасности Украины и Главное управление разведки очень щедро оплачивают любую противоправную деятельность, так как финансирование с Запада буквально течет рекой», — пояснил Иванников.

Также подверженные вербовке спецслужбами иностранных государств люди больше времени проводят за компьютером, становятся нелюдимыми, а их отношения с близкими становятся сложными. Порой завербованные совершают покупки, которые могут пригодиться для туристической деятельности, занятий спортом, хотя раньше не были замечены в пристрастии к этим активностям. При этом Иванников подчеркнул, что, как правило, для вербовки в ряды ВСУ Киев использует одиноких граждан.

Материалы по теме:
ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?
ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.Кто готовил преступления по заказу СБУ?
15 июля 2023
В Москве задержан Игорь Стрелков. Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина
В Москве задержан Игорь Стрелков.Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина
21 июля 2023
В России массово поджигают военкоматы. Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?
В России массово поджигают военкоматы.Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?
2 августа 2023

«Социальная ответственность перед семьей и обществом у них отсутствует. А те, у кого есть семьи, они, как правило, в первую очередь думают о благополучии семьи и делают определенные проекции, что будет дальше», — заявил он.

Подполковник добавил, что пойманные завербованные Киевом граждане начинают утверждать, что их околдовали, а затем придумывают объяснения, что попали под влияние мошенников или парапсихологов, якобы на них было воздействие оказано извне. «Но это все является отговорками, которые на перспективу будут обличаться следствием и судом», — заключил он.

В июне сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который передавал военной разведке Украины сведения о правоохранительных органах и военных объектах в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

26 апреля Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме задумались об ограничении продажи экстренных контрацептивов

    США сохранят посольство в Нигере

    В России исключили смягчение визового режима Евросоюза

    В Китае предупредили США о риске самоуничтожения

    37-летний египтянин прервал молчание после разрыва с 83-летней пенсионеркой

    Подполковник МВД раскрыл признаки вербовки в ВСУ

    В граде увидели угрозу мировому климату

    Аптека в Москве продавала украденные из больниц лекарства

    В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

    В лагерях Анапы усилят безопасность после нападения педофила на детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости