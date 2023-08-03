Подполковник МВД раскрыл признаки вербовки в ВСУ

Подполковник МВД Иванников: Киев вербует в ВСУ одиноких и нелюдимых россиян

Глава благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с Ura.ru раскрыл признаки вербовки человека в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По его словам, изменение в образе жизни, резкое появление страсти к спорту и туризму, нелюдимость, приток денег могут говорить о том, что россиянин попал под влияние Киева и готов вступить в ряды ВСУ. «В большинстве случаев Служба безопасности Украины и Главное управление разведки очень щедро оплачивают любую противоправную деятельность, так как финансирование с Запада буквально течет рекой», — пояснил Иванников.

Также подверженные вербовке спецслужбами иностранных государств люди больше времени проводят за компьютером, становятся нелюдимыми, а их отношения с близкими становятся сложными. Порой завербованные совершают покупки, которые могут пригодиться для туристической деятельности, занятий спортом, хотя раньше не были замечены в пристрастии к этим активностям. При этом Иванников подчеркнул, что, как правило, для вербовки в ряды ВСУ Киев использует одиноких граждан.

«Социальная ответственность перед семьей и обществом у них отсутствует. А те, у кого есть семьи, они, как правило, в первую очередь думают о благополучии семьи и делают определенные проекции, что будет дальше», — заявил он.

Подполковник добавил, что пойманные завербованные Киевом граждане начинают утверждать, что их околдовали, а затем придумывают объяснения, что попали под влияние мошенников или парапсихологов, якобы на них было воздействие оказано извне. «Но это все является отговорками, которые на перспективу будут обличаться следствием и судом», — заключил он.

В июне сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который передавал военной разведке Украины сведения о правоохранительных органах и военных объектах в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

26 апреля Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

