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12:44, 29 ноября 2023Бывший СССР

Описаны способы вербовки россиян спецслужбами Украины

Генерал-майор ФСБ Михайлов: нет единой технологии вербовки россиян спецслужбами

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Единая технология вербовки россиян украинскими спецслужбами отсутствует, в каждом случае применяются индивидуальные способы. Людей могут привлекать к совершению преступлений на материальной базе, идейной, компрометирующей, используя кол-центры или базы данных. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По мнению Михайлова, даже термин «вербовка» не совсем корректен в случаях, когда россиян привлекают к совершению единичных преступлений вроде поджогов военкоматов.

«Вербовка предполагает длительное сотрудничество, формализацию отношений. А тут человек просто привлекается для какого-то поручения, совершает преступление и арестовывается, — объяснил генерал-майор. — Для этого существует много приемов. Кого-то привлекают на материальной основе, кого-то на идейно-политической, компрометирующей. Человек может и сам выйти на спецслужбы. Все всегда индивидуально».

Кроме того, по словам Михайлова, украинские спецслужбы располагают большой базой россиян, имеющих контакты с Украиной. Это и бывшие граждане страны, проживающие на территории России, и те, кто имеет родственников, друзей на Украине.

«Когда была волна поджогов военкоматов, вербовали через кол-центры. Набирали людей, предлагали, убеждали. Сегодня тоже есть большие базы, те же, которыми обладают и мошенники», — сказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа. Задержан мужчина, который хотел подорвать комиссариат при помощи самодельного взрывного устройств (СВУ), а потом уехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России.

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      Варвара Кошечкина
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