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09:56, 29 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего подорвать военкомат и воевать за ВСУ мужчину

ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа, задержан россиянин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан мужчина, который хотел подорвать комиссариат при помощи самодельного взрывного устройств (СВУ), а потом уехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России.

В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Подозреваемый заключен под стражу.

В ЦОС сообщили, что россиянина завербовали боевики одной из украинских террористических организаций. У него дома нашли компоненты для изготовления СВУ.

Ранее ФСБ задержала 36-летнего жителя Кемерово в аэропорту города по делу о госизмене. Россиянин пытался вылететь на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.

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      Варвара Митина
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