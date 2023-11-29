Россиянин пытался вылететь на Украину для вступления в ВСУ и был задержан

ФСБ задержала в аэропорту Кемерово собравшегося воевать в рядах ВСУ россиянина

«РЕН ТВ|Новости» / Telegram

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Кемерово в аэропорту города по делу о госизмене. Россиянин пытался вылететь на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.

Момент задержания засняли на видео, его опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram. Мужчине предъявили обвинения в попытке перейти на сторону противника в вооруженном конфликте, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

«В целях реализации преступного умысла мужчина приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на авиационный и железнодорожный транспорт с целью последующего выезда на территорию Украины. При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб», — добавили в пресс-службе ФСБ.

Злоумышленник вышел на украинские спецслужбы через мессенджеры, после этого заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. По решению Центрального районного суда Кемерово, его заключили под стражу на два месяца, до 22 января 2024 года.

Ранее ФСБ показала видео с россиянкой, склонявшей военных ВС РФ на сторону ВСУ. Против нее возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).