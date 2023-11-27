Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

ФСБ показала видео с россиянкой, склонявшей военных ВС РФ на сторону ВСУ

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене

ФСБ показала оперативное видео с жительницей Самары, задержанной по подозрению в госизмене. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые на улице задерживают женщину. Она с наручниками на татуированных руках сидит на допросе. Конвой заводит ее в клетку.

Ранее 27 ноября ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности россиянки, склонявшей военных Вооруженных сил России на сторону противника. Она с использованием аргументов из интернета, дискредитирующих ВС РФ, переманивала бойцов, участвующих в специальной военной операции, переходить на сторону ВСУ. Против нее возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

