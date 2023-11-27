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10:10, 27 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене

В Самаре ФСБ задержала женщину, склонявшую военных перейти на сторону ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самаре ФСБ задержала пособницу украинских спецслужб, переманивающую россиян на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, россиянка склоняла бойцов российской армии, участвующих в специальной военной операции, переходить на сторону ВСУ. Для этого она использовала аргументы из интернета, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Против фигурантки возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее ФСБ обвинила жителя Хабаровского края в госизмене за финансирование ВСУ через криптовалюты. Уголовное дело о финансировании противника с помощью цифровых денег стало прецедентом в России.

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      Екатерина Кашурникова
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