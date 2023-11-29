Спецоперация ФСБ по поимке готовившего подрыв военкомата попала на видео

ФСБ показала видео задержания готовившего подрыв военкомата в Воронеже мужчины

Начало событий в новости ФСБ задержала планировавшего подорвать военкомат и воевать за ВСУ мужчину

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего подрыв военкомата в Воронеже. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые обезвреживают подозреваемого на парковке. Показаны компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) и карты с указанием цели.

Ранее 29 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военкомате Воронежа, который готовил гражданин России 1986 года рождения. Он был завербован украинской террористической организацией. Задержанный планировал привести в действие взрывное устройство на территории военкомата, а затем выехать на Украину и воевать на ее стороне против России.

В ходе обыска у него дома силовики изъяли компоненты СВУ, переписку с украинским куратором. Против россиянина возбуждено уголовное дело. Он арестован.