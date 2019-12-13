Объявлена женщина десятилетия по версии журнала Billboard. Информация об этом появилась на сайте издания.

Награду получила американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. «Когда началось это десятилетие, мне было всего 20 лет. И я понимаю, что у всех будут сомнения по поводу тебя, если ты женщина в музыкальной индустрии», — заявила артистка в благодарственной речи. Он отметила, что многие связывали ее успех с тем, что она сотрудничала с продюсером Скутером Брауном. Она также добавила, что некоторые слушатели считали, будто кто-то пишет песни за нее.

В ноябре Свифт одержала победу в шести номинациях премии American Music Awards, в том числе в категории «Лучший артист десятилетия». В этом году звезда также заняла первую строчку рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант мира.

Журнал Billboard также объявил женщину года. Ею стала 17-летняя певица Билли Айлиш. Она призналась, что чувствует себя странно из-за того, что получила подобную награду в столь раннем возрасте, и добавила, что другие женщины в индустрии помогали ей.

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