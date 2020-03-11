Похотливая реакция на раздевшуюся Билли Айлиш возмутила фанатов

Поклонников Билли Айлиш возмутила «неуважительная» и «похотливая» реакция части фан-сообщества американской певицы на то, что она показала полуобнаженное тело во время концерта. Фанаты призвали в Twitter обратить внимание на послание, которое своим поступком пыталась донести артистка.

Пользовательница с ником @KazumiCalypso привела комментарии, в которых мужчины оценивали грудь Айлиш, напомнив, что артистка ранее скрывала свое тело, потому что не хотела подвергаться сексуальной объективации и получать пошлые комментарии в свой адрес.

Материалы по теме Подросток на миллион Готичная бунтарка из Калифорнии, нежная Офелия и отцы трип-хопа — главные альбомы недели

Музыкального критика издания The Guardian Лору Снейпс возмутил материал таблоида The Sun о поступке Айлиш: «Их текст о Билли Айлиш, "раздевшейся до лифчика" во время тура, абсолютно позорный. Нигде в нем не упоминается контекст, почему она это сделала (интерлюдия, в которой она отвергает одержимость внешним видом тела). Также напомню, что ЕЙ 18».

10 марта в сети появилось видео того, как Билли Айлиш раздевается в знак протеста против бодишейминга. В своем обращении артистка рассказывает, что постоянно находится под пристальным вниманием и сталкивается с критикой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



