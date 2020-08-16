Тейлор Свифт резко раскритиковала Дональда Трампа

Американская певица, автор песен и продюсер Тейлор Свифт резко раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за нежелания финансировать Почтовую службу страны и обвинила его в попытке фальсификации предстоящих выборов главы государства. Об этом популярная исполнительница написала на своей странице в Twitter.

По мнению Свифт, Трамп пытается сфальсифицировать президентские выборы путем «преднамеренного демонтажа USPS (Почтовой службы США — Примечание Лента.ру)».

«Предусмотренный Трампом демонтаж USPS ясно доказывает одно: он хорошо знает, что мы не хотим, чтобы он был нашим президентом. Он выбрал наглый обман и подверг риску жизни миллионов американцев, пытаясь удержать власть», — написала Тейлор Свифт. Певица обвинила главу Белого дома в «неэффективном руководстве» и в «серьезном обострении» «кризиса, в котором мы находимся».

Ранее Дональд Трамп отказался предоставить финансирование Почтовой службы США на фоне пандемии коронавируса из-за опасения, что средства будут использованы для ускорения голосования по почте, против которой он выступает из-за непрозрачности данной процедуры и слишком длительной обработки бюллетеней. Как считает президент США, из-за возможных нарушений при таком способе предстоящие выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.