Трамп спрогнозировал «самые сфальсифицированные» выборы президента США

Выборы президента США, которые должны пройти в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, это связано с возможностью голосовать по почте. «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — написал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп считает голосование по почте единственной причиной, из-за которой он может проиграть выборы. «Они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он. При этом лидер США говорил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.

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