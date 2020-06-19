Трамп признал Байдена слабее Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп считает его нынешнего соперника от Демократической партии на выборах президента-2020 Джо Байдена слабее кандидата 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Times.

Журналисты во время интервью попросили Трампа сравнить Байдена и Клинтон. Глава государства ответил, что Байден слабее, но признал, что вся «машина Демпартии сильнее, потому что они в отчаянии».

Ранее сообщалось, что Трамп считает голосование по почте единственной причиной, из-за которой он может проиграть выборы. «Они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он. При этом лидер США говорил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на два процента.

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