Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Об этом стало известно из выдержек книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованных в The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп обратился с такой просьбой на саммите в Японии летом 2019 года. Как пишет Болтон, американский лидер поднял тему о предстоящих президентских выборах в США, ссылаясь на экономические возможности Китая и «умоляя» лидера КНР обеспечить его победу.

«Он подчеркнул важность фермеров, и увеличил китайские закупки сои и пшеницы для результатов выборов», — пишет Болтон. Он добавил, что привел бы «точные слова» американского президента, однако ему не позволили это сделать.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Власти США заявляют, что в книге раскрывается секретная информация. Ведомство потребовало запретить публиковать произведение Болтона, где он, в частности, раскритиковал политику Трампа, заявив, что не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

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