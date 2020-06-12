Болтон раскритиковал политику Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал политику лидера страны Дональда Трампа в аннотации к своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», опубликованной на сайте издательства Simon & Schuster.

«То, что увидел Болтон, поразило его: президент, для которого переизбрание было единственным, что имело значение, даже если ставило под угрозу или могло ослабить страну», — написано в аннотации. По словам самого политика, он не может назвать ни одного существенного решения Трампа, которое не было рассчитано на переизбрание.

Также бывший советник президента утверждает, что Палата представителей слишком зациклилась на деле о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, у американского лидера было множество таких нарушений по всему спектру внешней политики.

Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам. «Он показывает президента, пристрастившегося к хаосу, который обнимал наших врагов и отвергал наших друзей и глубоко подозревал его собственное правительство», — говорится в описании.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!