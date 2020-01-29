Сенаторы заинтересовались публикацией Болтона о шантаже Трампом Украины

Сенаторы США заинтересованы выслушать в качестве свидетеля бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что к такому решению склоняется в настоящее время большинство сенаторов из-за публикации в прессе отрывков книги Болтона о шантаже Трампом Украины. До этого члены Республиканской партии, которые составляют большинство в верхней палате парламента, однозначно выступали против процедуры вызова свидетелей.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже признал, что сейчас его партии не хватает голосов, чтобы заблокировать приглашение Болтону. Это означает, что как минимум четыре республиканца поддерживают демократов в этом требовании. Голосование по этому вопросу состоится 31 января. В случае принятия решения о вызове свидетелей процесс по процедуре импичмента продлится до февраля.

Материалы по теме Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?

Отрывки из книги Болтона опубликованы The New York Times 26 января. По словам экс-помощника президента, в августе 2019-го он шантажировал Украину, требуя помочь с расследованием в отношении сына Джо Байдена. В случае отказа американский лидер грозил лишить Киев финансовой помощи. Отмечается, что как минимум 250 миллионов долларов, обещанных в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, были разморожены только в сентябре прошлого года.

В начале января Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте. Ранее он отказывался давать показания в палате представителей Конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru