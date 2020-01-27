Трамп отреагировал на данные Болтона о шантаже Украины

Американский президент Дональд Трамп опроверг обвинения в шантаже Украины со стороны своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с Байденами. (...) Если он и утверждает это, то только для того, чтобы продать книгу», — написал Трамп.

Так американский лидер отреагировал на данные, представленные в книге Болтона. Отрывки из нее были опубликованы The New York Times 26 января.

По словам экс-помощника президента, в августе 2019-го он шантажировал Украину, требуя помочь с расследованием в отношении сына Джо Байдена. В случае отказа американский лидер грозил лишить Киев финансовой помощи. Отмечается, что как минимум 250 миллионов долларов, обещанные в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, были разморожены только в сентябре прошлого года.

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В начале января Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте. Ранее он отказывался давать показания в палате представителей Конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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