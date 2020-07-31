В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся президентские выборы 2020 года. Об этом она заявила на заседании нижней палаты Конгресса.

«Россия снова вмешивается в наши выборы, об этом нам рассказала разведка. Мы должны защищать нашу безопасность, нашу избирательную систему, мы должны дать людям возможность голосовать так, как они хотят», — подчеркнула она.

Пелоси добавила, что выборы должны пройти без вмешательств вне зависимости от их формата. По мнению спикера, власти Штатов должны обеспечить возможность и очного, и онлайн-голосования.

30 июля президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте предложил перенести назначенные на ноябрь текущего года президентские выборы. По его словам, это стоит сделать из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по почте, из-за чего оно «будет самым неточным и мошенническим в истории». Затем Трамп открестился от этой идеи. Он объяснил, что его слова о выборах неправильно истолковали.

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