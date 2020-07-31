Трамп открестился от идеи перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов, которые должны пройти в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства пояснил, что хотел бы провести выборы в назначенный срок. Однако при этом Трамп раскритиковал практику голосования по почте. По его словам, он не желает ждать результатов три месяца, чтобы узнать, что все бюллетени пропали, а выборы ничего не значат, из-за этой коррумпированной практики.

Президент также объяснил, что его слова о выборах неправильно истолковали. Он всего лишь хотел сказать, что результаты выборов должны быть известны в день голосования, а не через дни, месяцы или годы.

Ранее Трамп заявил, что выборы президента США 2020 года могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны. По словам президента, это связано с возможностью голосовать по почте. Глава Белого дома написал в соцсетях: «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!».