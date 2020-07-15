Клинтон призвала готовиться к отказу Трампа уходить с поста президента

Бывший госсекретарь США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон призвала готовиться к тому, что действующий глава государства Дональд Трамп может отказаться покидать свой пост в случае, если потерпит поражение на выборах в ноябре. Слова политика приводит The Hill.

«Я думаю, справедливо было бы поднять вопрос о том, собирается ли он спокойно уйти, если проиграет, или нет», — заявила Клинтон.

По ее словам, велика вероятность того, что Трамп попытается оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Политик подчеркнула, что все опасения, высказываемые американским лидером относительно надежности голосования по почте, никак не обоснованы и призваны только помешать избирательному процессу.

«Это реальная угроза для честности наших выборов, которая сочетается с дезинформацией и всеми прочими онлайн-махинациями, которые мы уже наблюдали в 2016-м», — отметила Клинтон.

В июне Трамп заявлял, что выборы, которые должны пройти в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны из-за возможности голосовать по почте. «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — отмечал он. До этого президент говорил, что голосование по почте является единственной причиной, по которой он может проиграть выборы. При этом он отмечал, что готов признать свое поражение на выборах в случае соответствующих результатов.

Перед этим главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.