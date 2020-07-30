Предложение Трампа перенести выборы в США назвали риторическим

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа прокомментировали его твит о переносе выборов на следующий год. Письменное заявление представителя штаба Хогана Гидли приводит РИА Новости.

Он назвал вопрос, затронутый Трампом, риторическим. «Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте», — заметил Гидли.

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Штаб утверждает, что демократы, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят с помощью такого метода слать бюллетени вне зависимости от того, просили люди об этом или нет. Кроме того, Гидли считает, что в списках избирателей много недостоверных адресов, в том числе даже с умершими избирателями.

Ранее 30 июля Трамп в своем Twitter-аккаунте предложил перенести назначенные на ноябрь текущего года президентские выборы. По его словам, это стоит сделать из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по почте, из-за чего оно «будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории».