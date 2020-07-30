Трамп предложил перенести президентские выборы

Президент США Дональд Трамп предложил перенести назначенные на ноябрь президентские выборы. Эту мысль и основания для нее он изложил у себя в Twitter.

Глава американского государства считает, что это стоило бы сделать из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по почте. «Голосование 2020 года будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории. Это будет позором для США», — написал он.

По мнению Трампа, избирателям стоит дать возможность голосовать «правильно, надежно и безопасно», и для этого можно рассмотреть вопрос о переносе голосования.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента и Республиканской партии, которую он представляет, угрожает быть рекордно низким на грядущих выборах.

Соединенные Штаты лидируют среди всех государств мира по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и погибших в результате этого. По данным института Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 4,4 миллиона случаев инфицирования и более 150,7 тысячи смертельных исходов.