Выступающий против голосования по почте Трамп проголосует по почте

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосуют на праймериз по почте. Об этом пишет газета USA Today.

Речь идет о первичных президентских выборах во Флориде, которые пройдут 18 августа. Чета подала заявление на получение бюллетеней, которые должны прийти в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. После этого документы отправят в Вашингтон.

Американский лидер выступает против такой формы волеизъявления. По его мнению, предстоящие в ноябре президентские выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. Трамп допустил, что Россия, Китай, КНДР и Иран могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. Он утверждает, что из-за возможных нарушений при таком способе предстоящие выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за наиболее вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — 41 процент.

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