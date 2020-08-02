Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса. Об этом ссобщает Reuters.

«Мы проведем выборы третьего ноября, и президент победит», — заявил Мидоуз. По его мнению, высказывание президента указывало на несовершенство выборов по почте: чиновник считает, что результат голосования, проведенного таким образом, придется высчитывать куда дольше.

Ранее сообщалось, что Трамп считает голосование по почте единственной причиной, из-за которой он может проиграть выборы. «Они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он. При этом лидер США говорил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.