Трамп счел Обаму профнепригодным и назвал его причиной победы на выборах

Президент США Дональд Трамп высказался о профнепригодности предшественника на посту главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает Associated Press.

По словам американского лидера, его приходу к власти поспособствовало то, что Обама не справлялся со своей работой. «Мне очень нравилась та жизнь, которую я вел раньше. Я здесь, потому что до меня поработали президент Обама и [бывший вице-президент и наиболее вероятный соперник на грядущих выборах от Демократической партии] Джо Байден. Если бы они хорошо сделали свою работу, меня бы здесь не было», — признался американский лидер.

Трамп предположил, что если бы Обама и Байден выполняли обязанности надлежащим образом, он не стал бы баллотироваться на пост президента в 2016 году. «Обама оставил нам тут в наследство полный кошмар, а заключенные им сделки были глупыми», — пожаловался глава Белого дома.

Ранее глава государства придумал для Обамы и Байдена совместное прозвище. Он отметил, что для удобства называет экс-президента и его соратника Обайден. Отмечалось, что Трамп известен своей любовью давать прозвища. Так, своего главного соперника на выборах он часто называет «сонный Джо».

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным службы SSRS, за демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей.