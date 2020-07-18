Из фойе Белого дома убрали портреты «плохого» Клинтона и «глупого» Буша-младшего

Из фойе Белого дома убрали портреты двух бывших глав государства — 42-го президента Билла Клинтона и 43-го президента Джорджа Буша-младшего. Как сообщает CNN, их повесили в помещение бывшей столовой, которое используется крайне редко.

Картины заменили изображениями знаменитых президентов-республиканцев — Уильяма Маккинли и Теодора Рузвельта. CNN предполагает, что портреты убрали по просьбе нынешнего хозяина Белого дома. Основанием для этого служат воспоминания экс-советника действующего американского лидера Джона Болтона. Тот пишет, что Дональд Трамп называл Клинтона «плохим президентом», а Буша-младшего «глупым», и презирал обоих.

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По традиции в фойе над лестницей должны висеть портреты предыдущих глав государств, чтобы действующий американский лидер ежедневно видел их, спускаясь принимать гостей. В администрации Белого дома не успели подготовить комментарий в ответ на запрос телеканала, почему и когда произошла перемена.

Трамп уже нарушал правила Белого дома относительно изображений своих предшественников. Портрет 44-го президента Барака Обамы, с которым у него крайне напряженные отношения, так и не повесили в фойе.

В США сейчас в разгаре президентская гонка. Главным соперником Трампа на выборах станет демократ, экс-вице-президент США Джозеф Байден. Нынешний глава государства считает его марионеткой, которой «промыли мозги» левые радикалы, и обвиняет демократов в коррупции.